Nella lista di Cristiano Giuntoli per sostituire Paul Pogba in caso di squalifica per doping, c'è anche Thomas Partey dell'Arsenal. Il centrocampista ghanese classe 1993, che Arteta in questo inizio di stagione ha schierato anche da terzino destro, garantisce fisicità e inserimenti. Per i Gunners, ai quali è legato da un contratto in scadenza nel 2025, non è incedibile. Lo riferisce calciomercato.com.