Il calciomercato non si ferma mai. Nemmeno per la Juve, protagonista di una sessione di compravendite scoppiettante, apertasi con il colpaccio Vlahovic e proseguita con gli ingaggi di Zakaria e Gatti. Senza dimenticare i giocatori ceduti e quelli, invece, blindati, primo su tutti Morata nel mirino del Barcellona, ma anche di Tottenham e Arsenal. Eppure, dicevamo, si guarda già al futuro in casa bianconera.

Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il grande obiettivo di Cherubini per l'estate è Franck Kessie. L'ivoriano è in scadenza con il Milan e difficilmente rinnoverà: il lavoro su questo fronte è già avviato, tanto che si era parlato persino di un clamoroso blitz per questa sessione. Al momento non c'era bisogno d'altro - complice anche l'arrivo di Zakaria - ma l'assalto è solo rimandato. Giugno, in fondo, non è poi così lontano...