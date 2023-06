Dopo aver perfezionato l'acquisto di Arek Milik, ora la Juve è in attesa di capire come si evolverà il mercato sui fronti Chiesa e Vlahovic. Proprio per questo, Madama avrebbe iniziato a guardarsi attorno già da diverso tempo e nel calderone dei desideri ci è finito anche il nome di Timothy Weah, in uscita dal Lille. Il figliol prodigo avrebbe la piena approvazione del padre e la volontà di seguire le sue orme in Italia è forte.