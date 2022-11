La Juve è sempre alla costante ricerca di un terzino da aggregare al gruppo di Massimiliano Allegri e i nomi sondati in queste ultime ore portano a due conoscenze del nostro campionato. Uno è il giallorosso Karsdorp, l'altro è l'ex Viola Odriozola, ora in forza al Real dove non sta trovando gloria. L'idea di Madama è quella di prelevarlo in prestito già nella finestra invernale, ma bisognerà capire quali saranno le intenzioni del club spagnolo.