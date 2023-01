Prosegue la caccia al terzino in casa Juve, soprattutto in virtù delle partenze quasi certe di Juan Cuadrado e di Alex Sandro al termine della stagione. Uno dei candidati che da tempo occupa una posizione nella lista dei desideri dei dirigenti della Continassa è quello di Grimaldo, in uscita dal Benfica. Il protoghese non rinnoverà infatti con il club lusitano e stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport si starebbe già guardando attorno. Resta però da battere la forte concorrenza del Barcellona.