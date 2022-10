In queste ultime ore in casa Juve è ritornato di moda il nome di Andrea Cambiaso, acquistato in estate dalla Juve e girato in prestito al Bologna. Il laterale sinistro però potrebbe fare rientro anticipato a Torino, vista l'emergenza sulle fasce della squadra bianconera. Quello di Cambiaso però non resta l'unico nome valido, perchè il profilo di Grimaldo è sempre in cima alle priorità di Madama.