La Juve resta sempre attiva sul mercato, soprattutto dopo l'infortunio subito da Paul Pogba e che, lo costringerà a restare fuori almeno per due mesi, salvo colpi di scena che potrebbero allungarne i tempi. Proprio per questo Madama si starebbe guardando attorno e uno dei profili che era finito sotto la lente di ingrandimento è quello del centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz. Stando a quanto riportato in queste ore però da Rai Sport, la pista che porta allo spagnolo si sarebbe raffreddata , con i bianconeri che avrebbero mollato la presa.