Si complica il mercato della Juve in entrata. Secondo quanto riportano i media inglesi il Manchester United è pronto a mettere mano al portafoglio per portare ad Old Trafford Harry Kane, attaccante del Tottenham finito anche nel mirino dei bianconeri. Il prezzo del cartellino sarebbe di 200 milioni di euro, cifra che i Red Devils stanno pensando di mettere sul piatto, in barba alla crisi economica scaturita dal coronavirus. Kane tuttavia non è l'unico attaccante nel mirino della Juve: ci sono anche Icardi, Werner e Gabriel Jesus.