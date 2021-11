Secondo quanto riportato dal Daily Mail anche ilha iniziato a mettere gli occhi su. L'attaccante della Fiorentina è da sempre il principale obiettivo di mercato della, come riportato anche da Calciomercato.com.Se c'è una squadra in Europa che sembra avere gli stessi problemi - sul campo - della Juventus, quella è il Manchester United. I Red Devils sono ottavi, lontanissimi dalla testa della classifica, non segnano tantissimo e recentemente hanno collezionato brutte figure tra Liverpool (0-5) e Watford (4-1), perdendo anche il derby col City (0-2). Solskjaer è stato esonerato, al suo posto sta arrivando Rangnick: uno che farebbe volentieri a meno di Cristiano Ronaldo ed Edinson Cavani per dare spazio ai giovani. Magari già a gennaio.E infatti il Daily Mail cavalca l'avversione di Rangnick per gli ultratrentenni, rilanciando il nome di Dusan Vlahovic. Piace molto alla Juve, impelagata in difficoltà di campo e indagini della Guardia di finanza: situazione che potrebbe far cambiare idea al serbo riguardo alle preferenze. La Fiorentina, secondo la stampa britannica, vorrebbe 55 milioni di sterline: in fin dei conti Vlahovic nell'anno solare 2021 ha segnato 28 gol in 38 partite.Oltre alla Juventus e al Manchester United, secondo il Daily Mail ci sarebbero, su Vlahovic, anche. Si sarebbero aggiunte anche ile il. Ma l'arrivo di Rangnick sulla panchina dei Red Devils è una brutta notizia per tutte le altre pretendenti.