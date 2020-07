La Juve continua a monitorare il mercato, alla ricerca di occasioni giuste. Servirà un attaccante per sostituire Gonzalo Higuain, che non rinnoverà il proprio contratto e che, a fine stagione, dovrebbe lasciare il club bianconero. Arkadiusz Milik resta in questa ottica il primo nome sulla lista del CFO Paratici, ma è forte la candidatura di Raul Jimenez, attaccante messicano del Wolverhampton. Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola l'attaccante è seguito da vicino anche da Arsenal, Chelsea, Real Madrid e Manchester United.