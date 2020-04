Si complica la pista Icardi per la Juve? Secondo quanto riporta Tuttosport, anche l'Atletico Madrid sta monitorando da vicino la situazione dell'attaccante del PSG che i francesi possono riscattare per 70 milioni al termine della stagione. In caso di riscatto dei francesi Paratici proverebbe ad offrire cash ed eventualmente una contropartita gradita a Leonardo, un nome su tutti è quello di Miralem Pjanic. Tutto però è ancora in divenire, Icardi è sempre stato uno dei primi nomi nella lista dei bianconeri ma ora i Colchoneros potrebbero complicare i piani della Vecchia Signora.