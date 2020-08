Il mercato si accende (di nuovo) intorno a Federico Chiesa. La Juventus è da un anno sulle tracce del giocatore: l'anno scorso era a un passo (c'era già l'accordo con l'attaccante ma Comisso ha bloccato tutto), quest'anno ci riproveranno. Ma i bianconeri non sono gli unici, perché sul gioiello della Fiorentina ci sono anche Inter, Bayern Monaco e non solo: l'ultimo club, in ordine di tempo, ad essersi iscritto alla corsa per Chiesa, secondo La Nazione, è la Roma. I giallorossi sono pronti a proporre Spinazzola come contropartita, oltre a una parte cash.