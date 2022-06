La Juventus continua a lavorare con la dirigenza dell'Atletico Madrid per tenere Alvaro Morata in bianconero. La volontà del calciatore è chiara, rimanere a Torino, dove ha la stima del tecnico e minutaggio assicurato. Quella del club bianconero lo è altrettanto, provare a trattenerlo, ma senza spendere cifre folli. Secondo quanto riporta Sportmediaset, però, dall'ultimo incontro tra le parti l'accordo è sembrato essere lontano e, per questo, Morata sarebbe sempre più lontano dalla Juventus.