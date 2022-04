3









Il pacchetto dei centrali di difesa, da rinnovare e rinforzare. Questo uno dei crucci degli uomini di mercato della Juventus. Tra i profili individuati, in cima alla lista c'è il nome di Antonio Rudiger. La pista, però, potrebbe complicarsi. Infatti, secondo quanto riporta As, sul difensore tedesco sarebbe forte l'interesse di Ancelotti e del Real Madrid. Il club spagnolo starebbe studiando la formula contrattuale da offrire all'entourage, in modi che si incastri alla perfezione con la quota di budget rimanente per gli ingaggi.