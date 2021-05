La Juventus è stata la prima società a mettere gli occhi su Kaio Jorge, l'attaccante classe 2002 del Santos considerato uno dei principali talenti del calcio brasiliano. I bianconeri lo hanno studiato per primi, ma il Napoli, secondo La Gazzetta dello Sport, è il club più convinto a fare un tentativo per il giocatore in scadenza di contratto. La strategia di Paratici è quella di prenderlo a zero quando scade il contratto, ma lui dal suo addio vorrebbe far guadagnare qualcosa al Santos.