Tra le varie situazioni contrattuali da risolvere, la Juve dovrà pensare anche a quella di Dennis Zakaria. Il centrocampista è infatti finito in prestito al Chelsea dopo una breve parentesi in bianconero e la volontà del calciatore è quella di continuare a giocare in Premier. Volontà che sembra collimare con il desiderio di Madama, intenzionata a lasciarlo partire a titolo definitivo.