Si chiuderà oggi la trattativa tra lae laper il passaggio in blucerchiato di Marko, in esubero alla Continassa dopo essere rientrato dall'esperienza in prestito al. Lo assicura Sky Sport, spiegando che nel pomeriggio è in programma un incontro tra i due club, che comunque si svolgerà dopo che i bianconeri avranno concluso il summit con i granata per Gleison. Per il croato classe 1995, quindi, si profila una nuova avventura nella città della Lanterna, dopo quella con la maglia del