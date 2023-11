Domenico Berardi, grande obiettivo di mercato in estate, è ancora un pensiero in casa Juve. Alla Continassa infatti si pensa ad un giocatore in grado di saltare l’uomo, vedere la porta con facilità e quindi aiutare lo score dei gol. L'ostacolo resta, come riferisce Tuttosport, la valutazione del Sassuolo, che chiede 30 milioni. Un prestito però può avvicinare le parti.