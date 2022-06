Non solo Angel Di Maria, non solo Paul Pogba. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve si sta avvicinando sempre di più anche a Nahuel Molina, 24enne jolly dell'Udinese destinato a diventare presto o tardi l'erede di Juan Cuadrado, il cui futuro è ancora tutto da scrivere nonostante il rinnovo automatico fino al 2023. L'accordo totale con l'argentino e il club friulano non c'è ancora, ma sembra possa arrivare presto: la volontà comune, del resto, è quella di un altro matrimonio a tinte bianconere, ma questa volta con approdo a Torino.