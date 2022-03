Resta calda per la Juve la pista che porta a Nicolò Zaniolo. Tuttavia, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, arrivare al trequartista azzurro potrebbe essere più complicato del previsto per i bianconeri, almeno a livello economico: la Roma, infatti, valuta il classe 1999 non meno di quanto è stato pagato Dusan Vlahovic a un anno dalla scadenza del suo contratto, ovvero 70 milioni di euro più 10 di bonus; insomma, il doppio dei famosi 40 milioni del "pizzino" di Fabio Paratici di due anni fa. La Juve potrebbe davvero arrivare a queste cifre?