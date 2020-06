1









Il Milan fa passi concreti per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Juve spettatrice interessata, perché i bianconeri seguono da anni la situazione del portiere con il suo club: l'idea della Juve è quella di fare un tentativo per il portiere rossonero in caso di offerta irrinunciabile per Wojcech Szczesny, altrimenti continuare a seguire da lontano la trattativa per il rinnovo col Milan. Il club rossonero non ha nessuna intenzione di cederlo, e secondo La Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni verrà presentata l'offerta per il rinnovo al giocatore e al suo agente Mino Raiola.