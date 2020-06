è stato tra i protagonisti della vittoria di ieri del Napoli contro la Juventus. E proprio in bianconero potrebbe trasferirsi l'attaccante polacco alla riapertura del mercato: è l'obiettivo numero uno di Paratici per l'attacco, ma dopo la vittoria della Coppa Italia grazie al suo rigore decisivo ha voluto mandare un messaggio sui social: "Oi vita, oi vita mia... che felicità! Forza Napoli" ha scritto Milik sui suoi profili social. Un messaggio chiaro per tutti.