Thomas Meunier non ha certezze su dove giocherà la prossima stagione, ma la Juventus sembra allontanarsi, sebbene il suo nome sia da tempo nella lista dei desideri di Fabio Paratici. Il suo futuro non è stato ancora scritto, parte però da una convinzione, che con il passare delle settimane sta diventando una certezza: non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Paris Saint-Germain. La proprietà qatariota, come riporta Calciomercato.com, gli ha proposto un rinnovo a cifre diverse da quelle attuali, decisamente superiori ai 3,2 milioni di euro lordi che guadagna, al momento rifiutato dal suo entourage.