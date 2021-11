Tra le stanze della sede della Continassa, gli uomini di mercato della Juventus lavorano alle strategie per la sessione di riparazione di gennaio, e per la prossima finestra estiva, che sarà determinante. Tra i profili presenti, nella lista dei desideri di Cherubini e soci, il difensore del Chelsea, Antonio Rudiger. Secondo quanto riporta The Telegraph, però, la richiesta dell'entourage del calciatore sarebbe di 10 milioni a stagione: troppo per il club bianconero. Su di lui, l'interesse del Real Madrid.