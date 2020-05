Tra i vari nomi circolati per le fasce difensive della Juventus, vero tasto dolente della rosa di quest'anno, ecco anche quello di Alex Telles, laterale del Porto con un passato in Serie A, all'Inter. Il giocatore brasiliano, cresciuto molto negli ultimi due anni in Portogallo, è stato da tempo accostato ai bianconeri, anche se non sembra più essere un obiettivo primario: Telles, inoltre, è finito nel mirino del Psg, che sta insistendo per il trasferimento, come riporta Le10Sport.