Ieri sera Giorgio Chiellini ha salutato la Juventus a modo suo: sangue in faccia, fino alla fine. Il tempo passa, la fine di un’era e l’ultimo capitolo di una coppia, insieme a Bonucci, che ha fatto la fortuna dei bianconeri e della Nazionale; ieri, i due hanno giocato insieme con la Vecchia Signora per la 200esima volta.



Adesso, Chiellini e il suo entourage lavorano per trovare un accordo con il Los Angeles FC. Dall’altra parte, la Juventus sonda il mercato per trovare il suo sostituto. Negli ultimi giorni, in pole sembra essersi piazzato Gabriel dell’Arsenal e, anche su questo fronte, ha lavorato Federico Cherubini nella sua missione londinese. Come riporta Tuttosport, però, attenzione a Kalidou Koulibaly: il centrale del Napoli andrà in scadenza di contratto nel 2023 e per i bianconeri è un’idea. Ci sarà da battere la concorrenza del Barcellona, che si è già mosso e sembrerebbe aver prenotato il cartellino del forte centrale senegalese.