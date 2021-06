Nel calciomercato vale tutto e, spesso, non esistono alleanze ed amicizie, se non in maniera effimera. A dimostrazione di questo, il Real Madrid - società alleata della Juventus sul tema Superlega - che in queste ore starebbe tentando di fare uno sgambetto ai bianconeri. Secondo quanto riporta il giornalista di Sportitalia Rudy Galetti, infatti, il club madrileno starebbe tentando un'accelerata per superare la Juve e portare in Spagna Manuel Locatelli: sul piatto, per il Sassuolo, i Blancos sarebbero disposti a mettere fino a 40 milioni di euro.