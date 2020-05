Willian è pronto a lasciare il Chelsea, ma non Londra. Come scrive il Daily Mail, l’esterno offensivo brasiliano, in scadenza di contratto coi Blues, ha già un accordo col Tottenham per le prossime stagioni. Niente Juve, quindi, per l'ex Shakhtar, che già da tempo aveva ammesso che avrebbe preferito non lasciare la capitale inglese. Per Paratici, quindi, sfumerebbe l'occasione di prelevare un altro calciatore a zero, come ormai ha abituato nelle precedenti sessioni di mercato.