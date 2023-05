Marco Asensio si svincolerà a fine stagione dal Real Madrid. Il suo contratto è in scadenza e le trattative per il rinnovo non stanno procedendo al meglio. Nonostante le voci di un interesse concreto da parte di Milan e Juventus, secondo The Athletic il club più avanti e in pole position per acquistarlo è l'Aston Villa che vorrebbe regalarselo per tentare l'assalto ad una competizione Uefa.