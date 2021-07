L'attaccante del PSV Donyell​, seguito anche dalla Juventus nelle scorse sessioni di mercato, è pronto a lasciare l'Eredivisie per trasferirsi in Bundesliga. Ilha infatti individuato nell'attaccante olandese il sostituto ideale di Jadon Sancho, passato ufficialmente al Manchester United per 90 milioni di sterline. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante protagonista con quattro presenze (ma zero reti) con la sua Nazionale a EURO2020, si unirà al nuovo club non appena terminerà le vacanze post Europei.