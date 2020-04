1









In passato è stato accostato anche alla Juventus, ma l’acquisto a gennaio di Kulusevski ha portato la dirigenza ad escludere un investimento di questo tipo. Philippe Coutinho sembra destinato a ritorno in Premier League, dove è esploso sotto la guida di Klopp al Liverpool fino a coronare il suo sogno di vestire la maglia del Barcellona, che in realtà non gli ha portato una gran fortuna. Stando a quanto riporta il Sun, il club blaugrana sarebbe propenso ad accettare la corte del Chelsea di Frank Lampard. Da Anfield a Stamford Bridge, il suo destino parla ancora inglese.