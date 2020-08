È tutto pronto per il ritorno di Ivan Rakitic al Siviglia. Il nuovo tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha dato il benservito al centrocampista croato, che ha sposato nuovamente la causa andalusa. Come riporta Radio Marca, il trasferimento al Siviglia sarebbe ormai ad un passo al punto da sostenere le visite mediche al Barcellona. Sostituirà Ever Banega, partito per l’Arabia Saudita. Rakitic era stato al centro di diverse chiacchiere di mercato tra Juventus e Barça, ma adesso andrà a rinforzare la squadra di Lopetegui.