Incroci pericolosi, inoltre, sono in vista tra Juventus e Sassuolo. E' quanto scrive Tuttosport, che spiega come il club emiliano stia provando a giocare d’anticipo con lo Spezia per Emil: venerdì il summit, a Forte dei Marmi, in cui Carnevali ha messo sul piatto 3 milioni per il prestito con obbligo di riscatto a 6. E ora ne mancano 3 per raggiungere i 12 richiesti dai liguri. Lui ha la Juve come prima scelta, ma non vuole e non può aspettare in eterno, così il club bianconero rischia di veder sfumare il colpo in fascia.