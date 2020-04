La Roma punta forte su Nicolò Zaniolo. Nel presente e nel futuro. Il club giallorosso lo sta aspettando e ne cura il recupero dal grave infortunio al ginocchio riportato lo scorso gennaio, e nel frattempo anche nel giocatore è maturata una certezza: rimanere in giallorosso. Un matrimonio sancito due estati fa e destinato a continuare, tanto che, secondo La Gazzetta dello Sport, il club sta preparando il rinnovo di contratto, giusto per mettere le cose in chiaro con le pretendenti, tra cui la Juve. La firma del suo attuale contratto ha data il 14 agosto 2019, ora la Roma pensa ad un ritocco verso l’alto, pari ad una base di 2,5 milioni di euro a stagione fino ad arrivare a 3 con i bonus.