Il futuro di Memphis Depay è segnato. Dopo gli arrivi di Aguero, Eric Garcia ed Emerson Royal, il Barcellona si prepara ad accogliere altri due acquisti a parametro zero, ovvero l’attaccante del Lione e Wijnaldum, centrocampista del Liverpool. Stando a quanto riporta Ok Diario, i blaugrana avrebbero chiuso la trattiva per l’olandese e potrebbero annunciarlo già nei primi giorni della prossima settimana.