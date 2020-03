L'asse Juve-Atalanta non è esaurito. Il club bianconero ha acquistato Dejan Kulusevski dai nerazzurri a gennaio ma secondo quanto riporta Calciomercato.com c'è anche un altro affare che le due società possono portare avanti sebbene la Dea stia pensando di andare avanti per la sua strada, senza aiuto della Vecchia Signora. L'Atalanta infatti ha ricevuto una proposta dalla Juventus, ovvero investire insieme sul giovane terzino del Novara Tommaso Barbieri. Ma i nerazzurri hanno preferito agire da soli per arrivare al giovane terzino del Novara che arriverà a Zingonia al termine della stagione.