Destiny Udogie resterà all'Udinese almeno per un altro anno. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, è ormai definitiva la decisione del club friulano sul talentuoso terzino classe 2002, finito anche nel mirino della Juve per la prossima stagione. Se l'indiscrezione trovasse ulteriori conferme, Federico Cherubini dovrebbe virare su altri obiettivi per la fascia sinistra: tra i nomi accostati al club bianconero per sostituire Alex Sandro anche quelli di Emerson Palmieri, Renan Lodi e Owen Wijndal, ma sembra che finora non ci siano state accelerate per nessuno di loro.