Grande movimento sul mercato per il Napoli che, riferisce il Corriere dello Sport, ha chiuso anche l’ingaggio a zero del giovanotto serbo svincolato, Matija Popovic, 18 anni di talento messo in vetrina nel Partizan Belgrado e nell’Under 17 del suo Paese. Battuta una concorrenza notevole. Sul talento si era interessata anche la Juventus, oltre che in precedenza, il Milan e altri club esteri. Alla Continassa però hanno una lunga lista di talenti per il futuro.