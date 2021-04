Cercato anche da Inter e Juventus, Omer Beyaz è un nuovo giocatore dello Stoccarda: il centrocampista classe 2003 arriva in estate a titolo gratuito dal Fenerbahce e firma un contratto fino al 2025.



Beyaz è un trequartista nato il 29 agosto del 2003, proprio a Istanbul. Per Transfermarkt, il valore attuale è di un milione di euro, ed è apprezzato dagli scout soprattutto per la sua duttilità: oltre a legare il gioco, Beyaz è in grado di giocare da esterno d'attacco e da centrocampista centrale.