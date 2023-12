Le parole alla stampa montenegrina di Andrija, ds del Buducnost Podgorica, squadra di appartenenza di Vasilije, obiettivo di mercato della"Era da tempo che un club italiano non faceva un'offerta del genere per un giocatore dell'ex Jugoslavia. E per un 17enne. Inoltre, nell'offerta, si legge che oltre alla cifra per l'affare il Buducnost riceverà anche il 20% del futuro trasferimento dal Bologna. Rimarrà con noi in estate e ci aiuterà nella lotta al titolo. Lo seguono da tempo, penso che sia molto importante aver sentito dal Bologna che contano su di lui già dall'estate prossima, senza idee di prestiti o passaggi dalle giovanili. Lo vedono già come un giocatore da Prima squadra. Parleremo con lui e la famiglia, presenteremo loro i dettagli. Come prima cosa vogliamo che Vasilije e i suoi siano soddisfatti. Con il Bologna parliamo anche di amichevoli giovanili, credo sarebbe bello".