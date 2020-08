Thiago Alcantara andrà via dal Bayern Monaco. Ha espresso il suo desiderio al club, che più volte ha confermato pubblicamente la volontà del centrocampista ex Barcellona. Ovviamente, servirà la giusta offerta, cosa che il Liverpool sta cercando di pianificare. Ma i Reds non sono l’unico club di Premier League a corteggiare il talento spagnolo: stando a quanto riporta la Bild, c’è anche il Manchester City di Pep Guardiola, che potrebbe offrire più dei rivali inglesi. Thiago era stato accostato in passato anche alla Juventus.