La Juventus è alla ricerca di una quarta punta che possa dare il ricambio a Morata e Ronaldo in caso di necessità. Al momento l'unica alternativa è Paulo Dybala, per questo Paratici è già al lavoro per trovare un altro rinforzo in attacco. Tra i nomi accostati ai bianconeri c'è quello di Olivier Giroud del Chelsea, sul quale, secondo quanto riporta il Daily Mirror, ci sarebbe anche l'interesse di West Ham e Marsiglia. La Juve ci aveva già pensato nei mesi scorsi quando poi ha virato su Morata, nell'ultima sessione di mercato l'avevano trattato Inter e Lazio, e ora è tornato in orbita bianconera.