Duello di mercato in vista tra Juve e Lazio? Possibile "oggetto" del contendere Emerson Palmieri, italo-brasiliano su cui il club bianconero ha messo gli occhi soprattutto a seguito dei problemi societari del Chelsea, che ne detiene il cartellino. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il giocatore - attualmente in prestito al Lione - piace molto anche a Maurizio Sarri, alla ricerca di un terzino di ruolo per la prossima stagione: non è da escludere, quindi, che in estate possa scatenarsi una vera e propria asta.