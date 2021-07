Testa a testa con ladi. Questo è quanto sembra profilarsi per il mercato della, secondo quanto sostiene calciomercato.com. La dirigenza bianconera, infatti, avrebbe puntato i riflettori sul terzino sinistro 26enne del, ​Ramy, in scadenza nel 2023. Il problema è che, ugualmente, anche i giallorossi vorrebbero inserirsi per la corsa al giocatore. La società tedesca fa una valutazione di 25 milioni di euro.