Nelle prossime settimane la Juventus cercherà di impostare un rinnovo con Adriensu base triennale. Nel corso della sosta nazionali infatti è in programma un incontro tra la mamma agente Veronique e la dirigenza bianconera. La Juve però, come riferisce Calciomercato.com per blindarlo ha bisogno della Champions perchè il centrocampista francese potrebbe chiedere l'aumento. Manchester United e Newcastle sono alla finestra.