Dopo la delusione Coppa Italia, la Juventus riparte e pensa al futuro, in particolar modo al mercato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la prossima sarà una settimana chiave: "L’estate, con questi presupposti, comincia presto: c’è tanto a cui pensare, tante decisioni da prendere. Due su tutte: quanto investire sul mercato, su quali giocatori puntare per cambiare la squadra. Sono responsabilità che coinvolgono la Juve a tutti i livelli, dalla proprietà all’a.d. Arrivabene, da Allegri a Cherubini. Serviranno idee, rischi e scelte coraggiose, soprattutto se la proprietà non deciderà di intervenire in modo importante, come fatto a gennaio. Allegri dovrà decidere se continuare con il suo calcio oppure riconsiderare le partite con Villarreal e Inter (in campionato), perse giocando il miglior calcio della stagione".