Dopo la probabile partenza di Tanguy Kouassi in direzione Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain rischia di perdere un altro pezzo pregiato della propria schiera di giovani talenti. Il giocatore in questione è Adil Aouchiche, in scadenza con i parigini che non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo. Stando a quanto riporta Footmercato, il trequartista franco-algerino sarebbe alla ricerca di una nuova esperienza. Recentemente era stato accostato alla Juventus come possibile nuovo colpo ‘alla Coman’, ma adesso si registrano altri sette club: in Ligue 1 ci sono Saint-Etienne, Lille e Rennes, mentre in Bundesliga Borussia Dortmund, Lipsia, Bayer Leverkusen e Schalke 04.