1









Il Siviglia è pronto a mettere sul mercato il suo miglior attaccante, al quale si è interessato anche la Juventus: si tratta del classe '97 Youssef En-Nesyri, che in questa stagione ha segnato 22 gol in 45 partite. Secondo il Guardian, la punta marocchina piace anche al West Ham a caccia di un nuovo attaccante. Il ds spagnolo Monchi non chiude alla cessione ma è disposto a trattare la cessione partendo da una base di 46 milioni di euro. Una valutazione più alta della cifra incassata per la cessione di Dani Alves (43 milioni) e Ben Yedder (40).