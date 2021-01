C'è un club che sta facendo sul serio per Erling Braut Haaland: si tratta del Manchester United, che sta facendo passi concreti per portare in Inghilterra l'attaccante del Borussia Dortmund sul quale è vigilie anche la Juventus. I bianconeri hanno provato a prenderlo in due occasioni senza successo, e ora, secondo Don Balon, i Red Devils sono pronti a mettere sul piatto 130 milioni di euro per il norvegese, connazionale dell'allenatore dello United Ole Gunnar Solskjaer. Partici continua a monitorare la situazione, consapevole che a certe cifre è quasi impossibile arrivare.