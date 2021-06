La vetrina dell'Europeo può diventare un trampolino per quei giocatori pronti per il salto in una big. Uno di loro è nel mirino della Juventus, che lo segue attentamente da mesi: si tratta di Nuno Mendes, terzino sinistro del Portogallo e dello Sporting Lisbona. Il rischio dell'Europeo, però, per i club interessati ai protagonisti della manifestazione, è che il prezzo dei giocatori si alzi in base alle loro prestazioni. Il prezzo di Mendes, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, si aggira intorno ai 50 milioni.